Denrées de première nécessité : Le Réseau des Universitaires Républicains invite le gouvernement à renforcer l’encadrement strict des prix … Le Réseau des Universitaires Républicains (Rur) s’est félicité du casting gouvernemental mis en place par Macky Sall et applaudi au discours prononcé par ce dernier lors de l’Assemblée générale de l’organisation des Nations unies (ONU). Réagissant sur l’actualité nationale marquée notamment les récentes inondations, le renchérissement du coût de certaines denrées et la préparation de la rentrée scolaire et universitaire, le Rur a lancé un appel au gouvernement à accélérer la mise en œuvre du Plan décennal de lutte contre les inondations, à renforcer l’encadrement strict des prix de certaines denrées…Tribune

Dans un communiqué qui nous est parvenu, le réseau des universitaires républicains (Rur), organe statutaire de l’Alliance pour la République (Apr), en sa qualité de structure d’alerte, de veille et de contribution s’est réuni à l’effet d’examiner l’actualité nationale marquée notamment d’une part par le message du Président de la République, Macky Sall, la nomination du premier ministre, Amadou Bâ, la mise en place du nouveau gouvernement, les récentes inondations, le renchérissement du coût de certaines denrées et la préparation de la rentrée scolaire et universitaire.



C’est dans ce sillage que les camarades du professeur Moussa Baldé ont lancé un appel au gouvernement à accélérer la mise en œuvre du Plan décennal de lutte contre les inondations. Mais aussi, ajoute le document, à renforcer l’encadrement strict des prix de certaines denrées, du loyer surtout dans les grandes villes et à prendre les mesures idoines pour une bonne rentrée scolaire et universitaire, afin de promouvoir l’éducation, la formation, la recherche et l’innovation.



À cet effet, dans son discours à la Nation du 16 septembre dernier par le Président de la République, Macky Sall, le Rur s’est félicité des grandes orientations qu’il a déclinées. Le réseau des universitaires républicains (Rur) s’est félicité du discours du Président de la République pour son «brillant» discours à l’ONU, qui positionne notre continent comme « continent des solution », rendant ainsi, une fois de plus, audible, la voix de l’Afrique au niveau international.



«Le Rur se réjouit enfin des mesures immédiates et énergiques prises par le Chef de l’État Macky Sall pour la préservation et le développement du patrimoine de l’École Supérieure d’Économie Appliquée (Esea) de l’Université Cheikh Anta DIOP (Ucad) de Dakar en particulier et des Universités sénégalaises en général, piliers incontournables de l’émergence du Sénégal», a-t-on lu dans le document.

