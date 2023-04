Départ d’Idy, Appels au dialogue, Présidentielle 2024 : Mamadou Badiane «Gaïndé», responsable du GP à Pikine, assène ses vérités La démission d’Idrissa Seck du Conseil économique, social et environnemental (Cese) ne laisse pas indifférents certains acteurs politiques. Mais, pour le coordonnateur départemental du Grand parti (Gp) Suxali Sénégal, cette démission est un non-événement.

«Idrissa Seck sait qu’il avait fait un très mauvais choix en rejoignant la majorité présidentielle en 2020. Son score de 20% à la prudentielle de 2019 était un motif suffisant pour une dynamique unitaire doublée d’une agrégation des principes et valeurs à même de souder l'opposition pour lui permettre de mettre fin au règne "scabreux" du Président Macky Sall.



Idrissa Seck avait trahi la forte mobilisation du Président Malick Gakou et de tous les partis politiques et mouvements qui avaient reporté leurs suffrages sur sa personne en 2019», s’indigne Mamadou Badiane.



En marge d’un entretien avec Tribune, il a abordé l’élection présidentielle de 2024, notamment l’incertitude qui plane sur de potentiels candidats.



«Il n’existe pas de candidature incertaine dans l’opposition. Nous avons des candidats qui, par l’instrumentalisation de la justice, risquent de ne pas participer à la prochaine élection présidentielle. Mais, c’est le Président Macky Sall qui n’a pas droit à une troisième candidature. Cependant, il est en train de faire du forcing. La réalité est ce qu’on en perçoit. Le comportement des responsables de la mouvance présidentielle porte à croire que la stabilité du Sénégal est à l’aune de leurs intérêts crypto-personnels», cogne Gaindé Badiane.



Par rapport à la candidature de Gakou, le coordonnateur départemental de Gp à Pikine souligne que le travail de terrain se poursuit à un rythme soutenu. Évoquant les appels au dialogue lancés par le Président Macky Sall, notre interlocuteur doute de la sincérité des appels au dialogue du Président Sall.



«Sinon, que vient faire cette expression du président dans ses appels : "Kou Gedd, sa yaye ka ayé"?», s’interroge-til.



«Le Grand parti ne répondra pas favorablement à cet appel», dit-il. Et s’empresse d’ajouter ceci :



«Le président Malick Gakou n’est pas partant à ce dialogue, sauf au cas où il y aurait une position commune contraire à celle exprimée par la coalition Yéwwi askan wi», renseigne M. Badiane

