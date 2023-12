Départ de Bacary Cissé rédacteur en chef de Record : Une grosse perte pour le Groupe Futur Médias

Bacary Cissé n’est plus le rédacteur en chef du journal spécialisé Record du Groupe futurs médias (GFM). Plusieurs éditons annoncent la démission du journaliste, rapporte Rewmi.



Les Échos assure qu’il n’y a aucun problème entre le journaliste et son ex-patron Youssou Ndour avant de préciser que Bacary Cissé par ailleurs proche de Sadio Mané a quitté GFM pour lancer son propre groupe de presse dénommé Dialang Groupe.



Celui-ci aura, pour le démarrage, une chaîne YouTube et un site internet qui vont traiter des informations exclusivement liées au football.