Départ du Dr Alioune Sarr, ex Président du CNG de Lutte : les messages marquants de son au revoir Depuis le samedi 31 octobre 2020, Dr Alioune Sarr n'est plus le président du CNG de lutte. Dans cet entretien qu'il nous a accordé, le dirigeant, dont le successeur sera connu aujourd’hui, évoquant le bilan de sa gestion de 26 ans, dit être satisfait d'avoir, «en bon républicain», bien accompli sa mission et «sans regret ». Sans manquer de plaider pour davantage de moyens pour le développement de la lutte sénégalaise. Vox Populi sur "la une" de ce jour a livré les points marquants de son au revoir

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Novembre 2020 à 20:26

«Déjà en 2018, le Comité que je dirigeais savait qu’il vivait son dernier mandat qui expire le 31 octobre 2020»



«C’est rare, en partant, de faire plaisir à tout le monde. Et ce Comité que je dirigeais va le réussir. C’est ça la vie !»



«Je ne regrette rien dans tout ce que j’ai fait au sein du Comité. Parce que rien n’a été fait sous le coup de l’émotion ou de la colère»



«Quand on est nommé, on doit avoir peur, peur de décevoir»



«Je pars sans regret, je pars soulagé, parce que je pense que j’ai accompli au mieux ma mission»



«Nous avons toujours eu cette philosophie que ceux qui parlaient étaient convaincus eux-mêmes qu’ils ne disaient pas la vérité»



«Je demande pardon à tout le monde et je pardonne à tout le monde





