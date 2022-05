Département de Podor / Pour confirmer la dynamique victorieuse de Macky Sall: 17 Maires de Benno portent Abdoulaye Daouda Diallo En perspective des Législatives du 31 juillet prochain, ils ont été 17 maires du département de Podor, plus le président du Conseil départemental et de hauts responsables, à adouber le coordonnateur de l’APR et de Benno Bokk Yakaar (Bby), pour assurer et rassurer sur la dynamique victorieuse de la majorité présidentielle dans leur terroir.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Mai 2022 à 15:51

Les17 maires du département de Podor, en réunion, ce samedi, à la permanence de l’APR Dakar, ont rendu public un mémorandum dans lequel ils se félicitent du fait qu’Abdoulaye Daouda Diallo (Add) reste l’artisan des victoires de Macky à Podor. Ils estiment qu’il demeure toujours le symbole d’unité de leur parti, mais aussi, un de ces grands rassembleurs, dont l’Apr a besoin pour davantage asseoir son leadership sur le territoire national.



En plus de Mamoudou Dia, tous les 17 maires et responsables politiques ont unanimement confirmé le leadership d’Abdoulaye Daouda Diallo derrière lequel, ils s’engagent à se ranger pour assurer une victoire éclatante de la coalition au pouvoir lors des joutes prochaines.



Ainsi, après avoir déposé un nombre record de parrainages et effectué un travail de terrain salué par tout le département et les autorités du parti, Bby Podor compte maintenir, sous l’égide du Ministre maire de Bokki Dialloubé, cette belle dynamique de victoires, entamée depuis 2012. Et cela, insistent-ils, passe par une concrétisation des stratégies de ADD pour le triomphe de Macky Sall.



En rendant visible les importants chantiers et réalisations du président de la République, tant sur le plan des infrastructures que sur bien d’autres domaines, le Ministre des Finances et du Budget, en grand homme politique, a fini d’orienter sur la nécessaire confiance à renouveler lors des prochaines législatives pour permettre au chef de l’Etat de continuer le travail salutaire, aujourd’hui apprécié de tous les Sénégalais.



Et, cette réunion des responsables et maires de Podor à Dakar, devra être perçue comme un message d’unité de tous derrière Abdoulaye Daouda, comme il a été stipulé dans le mémorandum rédigé.



