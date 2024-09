Dépassement, Sérénité et Raison Les sages conseils de Alioune Tine aux Sénégalais Attaqué de tous bords depuis qu’il lâche ses quatre vérités sur la gestion du Sénégal, sous Macky Sall tout comme sous le nouveau régime Diomaye Sonko, Alioune Tine n’en démord pas, même si les pastefiens ne le lâche pas d’une semelle. Dans un post sur X , il appelle cependant au dépassement, à la Sérénité et à la Raison ; Voici ses sages conseils postés hier

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2024 à 11:22 | | 0 commentaire(s)|

La transition actuelle semble chaotique et tumultueuse, comme était d'ailleurs tumultueuse et chaotique , tout le processus électoral de la présidentielle 2024. Ce qui se passe ressemble d'ailleurs, à des répliques après un tremblement de terre. Le processus de la prison vers le Palais, c'était un tremblement de terre.



Espérons que la fixation de la date de la DPM du PM Sonko, le 13 prochain, par le PR Diomaye va calmer le jeu et apporter plus de sérénité. Il nous faut arriver à un point d'équilibre entre le Nouveau Pouvoir en phase d'apprentissage et la Nouvelle Opposition en phase d'apprentissage.



Ça produit forcément un choc, c'est normal mais il nous faut faire preuve de dépassement. Pour les citoyens de plus en plus gagnés par le découragement, la lassitude et le blues. Pour eux d'abord, nous avons besoin de dépassement , de sérénité et de raison de la part de notre leadership politique .



Au-delà du Sénégal, le monde nous regarde, l'Afrique aussi, on a l'expérience de notre capacité de résilience, de rebondir, même quand on est au fond de la fosse, mais nous devons toujours rester sur nos gardes, éviter de franchir les limites qui fragilisent nos institutions et nous rendent vulnérables.



L'émotion , les colères , les moqueries ont fait monter l'adrénaline. Tout le monde est stressé, après la phase d'euphorie politique monumentale au lendemain du 24 mars. Nous traversons une phase de dysphorie politique et sociale. Il faut maintenant la dépasser. Les leaders politiques peuvent toujours trouver les moyens de donner de la joie et du bonheur. En apaisant le climat politique.



Il faut retourner aux fondamentaux de l'état de droit, c'est à dire de l'état qui respecte sa propre loi, mais il faut que cette loi soit conforme aux droits et libertés fondamentales. De l'opposition qui s'oppose en patriotes et républicains. Dans l'élégance et la courtoisie

.

Il n'ya pas que les politiques qui font monter la tension, il ya les journalistes et chroniqueurs des deux bords, on a rarement connu un Sénégal aussi clivé. Il faut éviter de prolonger ce climat clivant, il est nocif pour la paix.



Il faut que nous tous, moi Alioune Tine en tête, on cherche de mettre la balle à terre. Sérénité, dépassement et raison. Les maîtres mots pour traverser cette transition en mettant tous l'accent sur les préoccupations des sénégalais. Car comme disait feu Keba Mbaye, les Sénégalais sont fatigués.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook