Dépistage au niveau de la région de Diourbel : 19 femmes atteintes de cancer du sein

Depuis le début l’année, les autorités sanitaires de la capitale du Baol ont enregistré 19 cas de cancer du sein. C’est ce qu’a déclaré la coordonnatrice de la santé de la reproduction de la région médicale de Diourbel, Adjaratou FatouNdiaye. Une déclaration qui entre dans le cadre de la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes sur le dépistage du cancer du sein, durant chaque mois d’octobre. «Au niveau de la région, nous avons un service de cytologie, un service d’embryologie, un service d’histologie et de cytogénétique qui nous permettent de faire une meilleure prise en charge surtout du dépistage du cancer du sein et même du dépistage du cancer du col de l’utérus. Donc, pour le cancer du sein, depuis le début de l’année de janvier à octobre, nous avons eu à dépister 19 cas de cancer du sein au niveau de la région de Diourbel», a-t-elle indiqué.



A l’en croire, depuis le lancement d’Octobre rose, 327 femmes ont été dépistées dans la région. «Actuellement, c’est un bilan à mi-parcours. Nous avons démarré la semaine passée et nous avons eu à dépister 327 femmes. Pour le cancer du col de l’utérus, il y a eu 18 femmes qui ont des lésions précancéreuses. Mais avoir des lésions précancéreuses ne veut pas dire avoir le cancer du col de l’utérus. Donc, ces femmes on peut leur faire un traitement par thermo ablation. Maintenant celles qui auront le cancer proprement dit, elles seront transférées ou référées à Dakar pour une meilleure prise en charge», a expliqué la coordonnatrice de la santé de la reproduction de la région médicale de Diourbel.



Poursuivant, Adjaratou Fatou Ndiaye indique : «La prise en charge s’est beaucoup améliorée au niveau de la région. Avec les services que j’ai cités, nous arrivons à faire beaucoup d’examens complémentaires. C’est-à-dire, approfondir le diagnostic. Donc, il y a un médecin cytologiste qui est là et qui nous appuie dans ce cadre là. Donc l’ensemble des activités qui sont menées au niveau de la région sont centralisées au niveau de l’hôpital régional pour mieux approfondir le diagnostic avant confirmation. Au niveau de la région, nous sommes en train de mener des activités de sensibilisation. Parce que ce sont ces activités de sensibilisation qui permettent à la communauté de mieux connaitre la maladie et de se rendre précocement au niveau des structures de santé. Parce que par rapport au cancer du col de l’utérus, il faut un dépistage précoce. Mais aussi, on peut faire de la prévention avec les filles âgées de neuf à quatorze mois pour les vacciner contre le HPV ».