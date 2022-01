Déploiement de services internet : Le satellite Eutelsat Konnect sélectionné

Selon un communiqué de presse, en vertu de cet accord qui représente la totalité de la capacité disponible sur ces pays, Intersat s'appuiera sur la couverture et la portée inégalées d'Eutelsat Konnect pour le déploiement de services Internet à la fois performants et de qualité dans les territoires situés à l’écart des infrastructures terrestres.



«Eutelsat Konnect est un satellite Hts de nouvelle génération qui offre une flexibilité opérationnelle sans précédent et dispose de vastes ressources en orbite destinées aux services haut débit en Afrique. Depuis sa mise en service complète il y a un an, le satellite affiche une dynamique commerciale remarquable à travers la signature d'accords de vente en gros et de distribution dans de nombreux pays parmi les plus peuplés du continent africain », lit-on dans le document.



« Intersat a pour ambition de se maintenir à la pointe de la technologie en investissant dans des services ultramodernes qui rendent notre offre commerciale toujours plus riche et plus rapide.

Nous sommes heureux d'intégrer à notre portefeuille de solutions les ressources en orbite les plus avancées d'Eutelsat afin de poursuivre le déploiement de notre offre de services Internet à la fois puissants, rapides et de grande qualité auprès d'un nombre toujours croissant d'Africains. », a déclaré Aminata Sanyang, directrice

générale d'Intersat.



Nicolas Baravalle, Directeur régional d'Eutelsat pour l'Afrique subsaharienne, a ajouté : « Nous sommes ravis de signer avec Intersat cet accord de longue durée qui permettra de proposer des services de connexion fiables et à haute valeur ajoutée aux collectivités, aux entreprises et aux particuliers qui sont actuellement confrontés à la fracture numérique. Cet accord met en exergue les besoins importants du continent africain, tout comme les atouts inégalés du satellite Eutelsat Konnect qui permettront de les satisfaire pleinement. Ce contrat souligne également la pertinence de la stratégie de distribution multi-canal d'Eutelsat. ».



Source : Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) et Intersat, l'un des principaux fournisseurs de solutions Internet en Afrique, ont signé un accord de capacité pluriannuel portant sur plusieurs centaines de Mbps pour répondre aux besoins de connectivité des entreprises, des collectivités et des particuliers en Gambie, en Guinée-Bissau et au Sénégal.

