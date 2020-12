Déploiement du Pse vert au niveau national : Macky Sall demande l’intensification des actions

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Décembre 2020 à 15:22 | | 0 commentaire(s)|

Il a, selon le communiqué du Conseil, demandé, à cet égard, au ministre de l’environnement et du développement durable Abdou Karim Sall et son homologue des finances et du budget Abdoulaye Daouda Diallo, de prendre les mesures budgétaires et financières nécessaires à la réalisation accélérée des programmes de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte.



A ce sujet, poursuit le document, le président de la République a rappelé au gouvernement que l’objectif, sur la période 2020-2021, est de créer 2211 emplois verts pour renforcer la sensibilisation et l’appropriation par les populations du Programme national de reforestation, qui matérialise la volonté du Sénégal de développer l’atténuation et l’adaptation face aux changements climatiques.



Le Chef de l’Etat invite enfin, le ministre de l’environnement et du Développement durable à mettre en œuvre, après sa validation politique, le rapport de la Contribution déterminée au niveau national (Cdn) sur les changements climatiques.

Bassirou MBAYE





Source : En Conseil des ministres de ce mercredi 9 décembre, le chef de l’Etat est revenu sur la nécessité d’intensifier le déploiement du Pse vert « dans un contexte de montée en puissance de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte ».Source : https://www.lejecos.com/Deploiement-du-Pse-vert-au...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos