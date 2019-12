Dépollution de la baie de Hann: Près de 500 000 habitants accèderont à l’assainissement

Le projet de la dépollution de la baie de Hann a connu du retard. Mais, pour le ministre de l'Eau et de l’Assainissement, cela est dû à un souci de transparence dans l'octroi des marchés. Serigne Mbaye Thiam d’informer qu’il faut du temps pour examiner les recours introduits par les soumissionnaires devant la Direction centrale des marchés publics (Dcmp).



« Le financement est bouclé avec l’Agence française de développement (Afd), l'Union européenne (Ue) et la Coopération hollandaise. La passation des marchés suit son cours. Le projet permettra à terme la dépollution de la baie de Hann et à l'accès à l’assainissement de près de 500 000 habitants », a indiqué le ministre.



Serigne Mbaye Thiam d'attirer l'attention des députés sur la différence à faire entre « le collecteur de Hann-Fann qui draine les eaux usées de Hann à Fann et le projet de dépollution de la baie de Hann ».

