Dépôt d'une lettre de protestation: Aliou Sané, Kilifeu et Cie libérés Il auront finalement passé moins de 24 heures au commissariat de Dieuppeul. Aliou Sané, Kilifeu et autres membres du mouvement Y en a marre, qui avaient été arrêtés au siège de la Sonatel, alors qu'ils déposaient une lettre de protestation contre les forfaits d'Orange, ont été remis en liberté ce matin.

Les activistes, qui avaient été arrêtés au niveau du siège de la Sonatel, ont finalement été libérés. Interpellés alors qu’ils déposaient une lettre de protestation contre les "forfaits polémiques" d’Orange, Aliou Sané, Kilifeu de Y en a marre et Cie avaient été embarqués par les limiers. Ils ont été remis en liberté ce matin.



Pour rappel, c’est un groupe de quelques activistes et clients d’Orange qui se sont rendus au siège de l’opérateur de téléphonie, pour déposer la correspondance. L'opération s’est déroulée simultanément sur toute l'étendue du territoire sénégalais, c’est-à-dire au niveau des sièges régionaux de la Sonatel.

