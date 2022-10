Dépôt de lettre à l'Ambassade de France: Les deux manifestants du Frapp libérés, des passeports restitués La délégation du FRAPP et des victimes d'extorsion aux visas par l'ambassade de France au Sénégal, a été empêchée aujourd'hui par la police, d'atteindre l'ambassade de France au Sénégal pour y déposer une lettre de protestation contre la politique de délivrance de visas de la France au Sénégal, rapporte le communiqué du Frapp exploité par Leral.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Octobre 2022 à 22:22 | | 0 commentaire(s)|

Lequel communiqué déroule: "À 10h 40 aujourd'hui (Ndlr: ce jeudi), alors qu'ils étaient cinq à marcher vers l'ambassade de France au Sénégal, Aliou Gérard Koïta (membre du FRAPP) et Djiby Bâ (victime de l'ambassade de France au Sénégal), ont été arrêtés par la police sur la place de l'Indépendance et conduits au Commissariat central.



Libération à 18h30.



Déjà ce jeudi, certains demandeurs de visa dont les passeports étaient détenus par l'ambassade de France au Sénégal depuis plus de trois mois (durée de traitement des demandes de visa), avaient reçu des mails les informant que leurs passeports étaient disponibles.



Le FRAPP se félicite de la libération de Aliou Gérard Koïta et de Djibril Bâ, qui n'auraient jamais dû être arrêtés.



Le FRAPP se réjouit aussi de la disponibilité de certains passeports du fait de la lutte entamée avec les victimes de l'ambassade de France.



Le FRAPP va se concerter avec les victimes de la politique d'arnaque massive de l'ambassade de France au Sénégal, pour voir les perspectives à donner à cette lutte, pour le respect par la France de l'exercice par les Africains de leur droit de libre circulation.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook