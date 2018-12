Dépôts de deux requêtes devant la cour de la CEDEAO: ce que veut Karim Wade

Le quotidien Libération révèle la teneur des deux requêtes que Karim Wade a déposé devant la Cour de justice de la CEDEAO le 6 novembre drnier. En toile, l’inscription sur les listes électorales du leader de la coalition ‘’Karim président 2019’’.



Selon Libération, dans un premier temps, le pôle des avocats de Wade-fils demande à la Cour communautaire de “constater la violation par l’Etat du Sénégal du droit de Karim de participer aux affaires de son pays”, de “dire que le droit de vote, le droit d’être électeur et éligible du requérant pour l’élection présidentielle de 2019 ont été violés’’. Mais aussi d'”ordonner à l’Etat du Sénégal de rétablir immédiatement le nom du requérant sur les listes électorales en vue de cette élection présidentielle de 2019 et de lui délivrer une carte d’électeur’’.



Ils demandent également à la Cour de “dire que le Code électoral du Sénégal tel que modifié par la loi numéro 2018-22 du 4 juillet 2018 en son article modifiant l’article L57 du Code électoral, est une violation du droit de libre participation aux élections’’, et d'”ordonner en conséquence, à l’Etat de lever tous les obstacles à une participation de Karim Wade à la présidentielle de 2019, consécutif à cette modification”.



La source précise que l’Etat du Sénégal, à travers l’Agent judiciaire, devrait formuler ses réponses au plus tard, le 20 décembre prochain.



