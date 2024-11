Dépouillement des suffrages : La Commission nationale de recensement des votes se réunira à partir de mercredi

Les membres de la Commission nationale de recensement des votes, vont se réunir à partir de mercredi, à 10 heures, pour préparer la proclamation des résultats des élections législatives de dimanche, a annoncé son président, Abdoulaye Bâ.



Ils se réuniront au palais de Justice de Dakar, où se trouve le siège de ladite commission, a-t-il précisé dans une note d’information adressée aux représentants des listes de candidature, dont l’APS a obtenu une copie.



Pastef, le parti au pouvoir, que dirige le Premier ministre Ousmane Sonko, a obtenu une large majorité de sièges à l’Assemblée nationale, selon les résultats partiels et provisoires publiés par les bureaux de vote et les commissions départementales de recensement des votes.



Quelque 7.300.000 Sénégalais étaient appelés aux urnes pour élire 165 députés, dont 15 chargés de représenter les citoyens du pays vivant à l’étranger.



Quarante et une listes de partis ou coalitions de partis ont pris part à ce scrutin législatif anticipé.



Cent douze sièges sont pourvus au scrutin de la liste majoritaire. La liste arrivée en tête dans chacun des 46 départements du pays, obtient l’ensemble des sièges en jeu, soit un total de 112 sièges répartis suivant la démographie et le poids économique de chaque circonscription électorale.



Cinquante-trois sièges sont pourvus au scrutin proportionnel.















Aps