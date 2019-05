Député Abdou Lahad Seck Sadaga, député : « j’ai frôlé la mort…" Le député APR de Touba, Abdou Lahat Seck Sadaga est revenu sur son terrible accident, plus de 5 mois après sa chute à l'Assemblée nationale. Il dit avoir frôlé la mort.

« J'avais quitté mon bureau pour rentrer chez moi. Devant la cage, j'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur, mais sans aucun effet. C'est ainsi que j'ai décidé de prendre les escaliers, au moment même où s'ouvrait la porte de l'ascenseur. Sans précaution, je me suis engagé pour malheureusement finir dans le néant », raconte le député apériste à Source A.



« J'ai été extrait du trou d'une profondeur de plus de 10 mètres environ », dit-il, soutenant avoir « frôlé la mort ». et d’ajouter, « Moustapha Cissé Lô a pleuré, comme un gamin, lorsqu'il m'a retrouvé à l'hôpital, dans un piteux état, avec mes deux jambes et mon bras dans le plâtre ».



Abdou Lahat Seck s’en était tiré avec les jambes et un bras cassés.

