Dérapage verbal : La députée Aminata Diao agace ses collègues

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2020 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

L’Assemblée nationale est un espace de confrontation naturelle. Mais ce qu’a fait hier la députée Aminata Diao sort vraiment du cadre de l’adversité politique. Prenant la parole pour apporter la réplique à Marie Sow Ndiaye qui a fait un sévère réquisitoire contre l’actuel régime, la députée de la mouvance présidentielle a traité sa collègue de tous les noms d’oiseaux. Elle est allée même jusqu’à traiter Marie Sow Ndiaye de va-nu-pieds, de «Takaxawaloukat». Un terme wolof polysémique et qui peut prêter à confusion. Des propos que les députés (majorité et opposition) ont déplorée avant de la rappeler à l’ordre, rapporte L’As.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos