Dérapages de séries télévisées et débats : La colère du CNRA

Le langage grossier noté dans les séries télévisées, les débats et bandes-annonces, a fini de révulser les Sénégalais. Les dérapages constatés ont fini par indisposer nos compatriotes, tellement les injures et insanités sont banalisées dans notre société. Ce qui a fini de faire sortir de ses gonds, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), qui s’est rappelé qu’il n’avait pas seulement pour mission de faire le gendarme des médias. Les services de Babacar Diagne sont sortis de leur mutisme, pour adresser des mises en demeure aux médias et aux producteurs concernés, face à une recrudescence d’insultes et d’insanités dans des séries télévisées, des plateaux et des débats, rapporte "Le Témoin".



Le CNRA a donc sorti un communiqué, pour mettre en demeure les médias audiovisuels, quel que soit leur mode de diffusion et les producteurs, de veiller à ce que les propos, comportements et images indécents, obscènes, outrageants ou injurieux, ainsi que les scènes et propos susceptibles de nuire à la préservation des valeurs, sensibilités et identités culturelles sénégalaises, ne soient plus diffusés. Se voulant menaçant, Babacar Diagne, le patron du CNRA, indique que « le non-respect de la présente mise en demeure expose les médias et les producteurs concernés aux sanctions prévues par la réglementation, pouvant aller de l’interdiction de diffusion des séries, productions et émissions en cause au prononcé d’autres sanctions contre les chaînes qui diffusent lesdits programmes ».