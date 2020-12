Dérives dans les médias audiovisuels en ligne : Le Cnra met en garde

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Décembre 2020 à 16:51 | | 0 commentaire(s)|

« La liberté d’expression exige de tous les acteurs des médias un sens aigu de responsabilité. Or, depuis quelques temps, certains medias audiovisuels en ligne s’illustrent par la diffusion de sujets aussi provocateurs, insultants, irrespectueux, qu’outrageants, de contenus inacceptables de par leur caractère, attentatoire à la morale, à la pudeur, et aux valeurs et cultures sénégalaises, de propos de nature, à provoquer, des troubles à l’ordre public ou à porter atteinte à la cohésion sociale et à l’entente cordiale entre différentes communautés de notre pays.



Le Cnra, met en garde tous les médias audiovisuels quel que soit leur mode de diffusion que de telles pratiques constituent une violation de la réglementation…



Le Cnra appelle l’ensemble des services de médias audiovisuels, notamment ceux diffusés sur internet, à mettre un terme à de telles dérives.

Il rappelle que certains dérapages exposent les medias responsables/fautifs, à des sanctions de la part de l’organe de régulation ou à des poursuites judicaires »



