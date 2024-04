Dernier activiste en prison après l’amnistie: Ousmane Sarr libéré avec le reste des détenus

Considéré par ses camarades de lutte comme celui dont le sort a été négligé par les nouveaux tenants du pouvoir, Ousmane Sarr a été libéré hier soir. L’activiste et membre du mouvement «Nittu Deug», arrêté pour outrage à magistrat, appel à l’insurrection, appel à la violence et diffusion de fausses nouvelles est sorti de prison avec trois autres détenus. Parmi lesquels d’ailleurs, figure un certain Dembo Sakho, partisan de Pastef, interpellé à Bambilor, relate Bes Bi.



Ce dernier avait été arrêté suite à une publication sur Facebook où il écrivait : «Tant qu’on aura pas pendu une autorité judiciaire en haut de la place de la Nation, l’injustice ne cessera pas».