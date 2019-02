Dernière minute: Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo rejoignent Idrissa Seck

Les rangs de la coalition « Idy2019 » se grossissent avec de deux nouvelles alliances. Mamadou Lamine Diallo et Abdoul Mbaye, respectivement leader du mouvement Tekki et du parti de l’Action pour la citoyenneté et le travail (Act) ont annoncé ce mardi qu’ils soutiennent sa candidature.



Les deux leaders de l’opposition animaient une conférence de presse conjointe dans un lieu réputé sur la Vdn.















