Dernière minute: Abdoulaye Ngom, le « cow-boy » de la Cité Keur Gorgui, arrêté

Abdoulaye Ngom est celui qui jouait au cow-boy hier au rond-point du collège Sacré-Coeur, près de la Cité Keur Gorgui. Pour une histoire de priorité, le jeune homme qui se croit certainement tout permis, est sorti de sa Range Rover blanche immatriculée Dk 8406 BG armé d’un pistolet sémi-automatique.



Il tire en l’air avant de menacer le chauffeur de la fourgonnette ( un taxi-bagages ). Et comme si les menaces ne suffisaient pas, il crève le pneu avant, côté chauffeur de la fourgonnette. Et c'est au moment où il veut tirer sur l’autre pneu que le conducteur, descendu entre-temps, l’en empêcher en retenant son bras.



Une scène surréaliste qui s’est passé en plein circulation, devant de nombreux passants qui l’ont immortalisée à l’aide des téléphones portables. Aux dernières nouvelles, le journal « Les Echos » rapporte qu’il a été arrêté par la police de Dieuppeul. Et, jusqu’à 23 heures, il a été entendu par le Commissaire en personne. A moins qu’une main invisible ne l'ait sorti de là, il devait passer la nuit en garde-à-vue.