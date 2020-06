Dernière minute: Banque de Dakar, Safiétou Niang Sarr démissionne Une nouvelle démission à la Banque de Dakar, la Directrice générale adjointe de la Banque de Dakar, Safiétou Niang Sarr jette l’éponge et, est annoncée à la tête de la BRM.



Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juin 2020 à 22:24 | | 0 commentaire(s)|

La BDK (Banque de Dakar) vient d’enregistrer un nouveau départ et pas des moindres. Selon des informations exclusives obtenues par "Confidentiel Afrique", Safiétou Niang Sarr, qui occupait jusque-là, les fonctions de Directrice générale adjointe de l’institution bancaire depuis le 1er Janvier 2020, a décidé de jeter l’éponge. Pour convenance personnelle, selon "Confidentiel Afrique".



La Banque de Dakar, reliftée, suite à l’arrivée le 1er Janvier 2020 à sa tête du discret banquier Malèye Faye, vient de perdre une grosse recrue de l’institution. Safiétou Niang Sarr qui officiait en qualité de DGA, a démissionné. Sans bruit. La direction générale de Banque de Dakar a géré avec souplesse et bon esprit, ce départ. Des sources autorisées consultées par "Confidentiel Afrique"n confirment son atterrissage aux commandes de la Banque régionale des marchés (BRM), en qualité de nouvelle DG, en remplacement de Germaine Diène Sokhna, qui assurait l’intérim depuis le 7 février 2020. Selon nos informations, après un appel à candidatures conduit par le cabinet de conseil et de recrutement basé à Dakar (Sénégal) que dirige Papa Madické Diop de BEM School, Safiétou Niang Sarr a été recrutée.



Révélé en exclusivité par "Confidentiel Afrique" début janvier dernier, le départ de Alioune Camara de la tête de la BRM avait soulevé plusieurs interrogations sur le climat qui prévalait au sein de l’institution bancaire entre les administrateurs. D’ailleurs, le Conseil d’Administration, présidé par Mansour Cama, Président de la CNES, avait jeté au finish son dévolu sur Germaine Diène Sokhna, pour succéder à Alioune Camara.



Germaine DIENE Sokhna ne sera donc pas confirmée au bout de ses six mois d’intérim aux fonctions de Directrice générale de la BRM. En quittant ses fonctions de DG de BRM Côte d’Ivoire pour atterrir à la tête de BRM Sénégal, son poste n’a pas été pourvu jusque là. Selon plusieurs indiscrétions, elle pourrait faire un retour en zone sur la Lagune Ébrié.









Par Atlanticactu.com Avec Confidentiel Afrique

