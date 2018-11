Dernière minute: DJ Boubs débarque dans une autre télé sénégalaise

Quelques semaines seulement après avoir quitté le Groupe futurs médias (Gfm) et ouvert sa propre boite avec Mamadou Ibra Kane et Cie, Boubacar Diallo, plus connu sous le nom de DJ Boubs, débarque dans une autre télévision sénégalaise, la 2STV.



Le célèbre animateur a noué un partenariat avec la télévision de El Hadji Ndiaye et a même déjà enregistré sa première émission. Celle-ci sera d’ailleurs diffusée ce samedi.



Toutefois, ce partenariat n’entrave en rien le nouveau projet de DJ Boubs avec eMédia et avec sa nouvelle radio, iRadio.















Senenews