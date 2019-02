Dernière minute: Decroix rejoint la coalition "Idy Président"

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Février 2019 à 22:03 | | 0 commentaire(s)|

Après Mamadou Lamine Diallo (Tekki) et Abdoul Mbaye (Act), Mamadou Diop Decroix a aussi décidé de rejoindre la coalition « Idy Président ». Le Coordonnateur du Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr) et allié du Pds a annoncé son soutien à Idrissa Seck ce mercredi 06 février lors d’une conférence de presse. Par ailleurs, le leader du Rewmi a décroché le soutien du maire de Sokone, Mamadou Petit Guèye.





