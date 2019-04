URGENT: Dr Abdourahmane Diouf quitte le parti Rewmi

Chers amis,



Par cette présente, je vous annonce mon départ du Parti Rewmi. Cela a pour conséquence directe de libérer les mandats que le Président Idrissa Seck m’avait généreusement confiés : Porte-Parole, Coordonnateur de la Cellule des Cadres, Co-Responsable de la Commission de Collecte de Fonds et Responsable du Département de Rufisque.



D’autres devoirs, de l’heure, moins politiques, m’appellent. Ils exigent ma considération et ma disponibilité entières.



Hier soir, Dimanche 21 Avril 2019, j’ai rencontré le Président Idrissa Seck, à son domicile. Nos riches échanges ont été empreints d’humanisme, de générosité, de convivialité, d’amitié et …d’émotion. Je lui ai communiqué ma décision. Il l’a comprise. J’ai sollicité ses prières. Il me les a formulées. Notre amitié et notre estime sont réciproques. Elles le resteront. Je voudrais ici lui dire toute ma gratitude et toute ma reconnaissance. Il m’a toujours témoigné de sa confiance. J’ai fait de mon mieux pour la mériter. Il m’a accompagné dans mes nombreuses responsabilités au niveau du parti. Il m’a donné l’opportunité de travailler pour l’Etat du Sénégal ; immense honneur pour moi qui avais un parcours jusque-là international. Il m’a conseillé et guidé. Il m’a confié sa parole. Tâche délicate et parfois ingrate. Mais nous avons su rester en harmonie, dans le cadre d’un protocole de référencement rigoureux et sans concession. Avec lui, j’ai vécu des moments exaltants de vie politique. Merci à vous Idrissa. Et Que Dieu vous préserve et vous donne le meilleur !



J’aimerais dire ici mon immense fierté d’avoir travaillé avec des cadres éminents au niveau de la CECAR. Sans orgeuil, et avec beaucoup d’intelligence, ils ont adhéré au projet et y ont apporté toute leur expertise. Leur disponibilité et leur compétence ont été à l’origine du Programme de haute facture présenté par le candidat Idrissa Seck. A tous ces cadres d’ici et d’ailleurs, aux membres du bureau à tous ceux qui ont contribué sans avoir des attributions précises, je dis merci.



Mes remerciements vont aussi aux membres de la Commission de collecte de fonds. Merci à vous d’avoir accompagné notre campagne électorale.



Mes pensées vont à ces militants du parti Rewmi, anonymes, travaillant dans les coulisses et qui m’ont toujours rappelé les valeurs d’un engagement patriotique. Ce sont eux qu’on ne voit, ni n’entend mais qui font pourtant l’essentiel des tâches.



J’ai été dans un parti politique, mais j’ai été soutenu et encouragé par des sénégalaises et des sénégalais, non encartés dans des partis politiques et qui m’ont rendu toujours plus fort à travers leurs encouragements. J’espère avoir été la hauteur de leurs attentes.



Les séparations sont souvent douloureuses. Celle-ci ne fait pas exception à la règle. Mais elle a le mérite d’être cordiale, responsable, fluide, sincère, assumée. Ni rancune ! Ni rancœur ! Ni amertume ! Et sans arrière-pensée aucune ! Elle ferme une porte et ouvrira peut-être des fenêtres.



Une certitude : ma foi au Sénégal et l’attachement à ma patrie. Ma disponibilité pour les combats d’aujourd’hui et de demain ne fait aucun doute. Travailler à la grandeur du Sénégal est un sacerdoce. Sans hésitation ni murmure, je resterai au chevet de mon pays, pour apporter ma contribution, à la dimension de mes moyens. Vous le savez déjà et je vous le réitère, à chaque fois qu’il me sera donné l’opportunité d’agir dans un cadre public, je garderai mon patriotisme chevillé au corps, et je mettrai les intérêts du Sénégal au-dessus de tout.



Le Sénégal d’Abord !!!



Bien cordialement.

Abdourahmane

