Dernière minute: Le général Paul Ndiaye nommé !

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Juin 2019 à 16:20 | | 0 commentaire(s)|

Le général Paul Ndiaye quitte Dakar. Il retrouve un nouveau poste à la Minusma.



Précédemment au Centre des Hautes études de défense et de sécurité (CHEDES), il vient d’être nommé au poste de commandant en second de la composante militaire de la Mission intégrée des Nations-unies (Minusma).



Selon Emedia, après 4 années en mission au Chedes, il quitte donc Dakar, pour le Mali.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos