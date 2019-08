Dernière minute - Mariama Camara a été incinérée en Allemagne

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Août 2019 à 12:21 | | 1 commentaire(s)|

C’est le malheur que tout le monde redoutait, cela vient de se produire. La défunte Mariama Camara a été incinérée en Allemagne aujourd’hui pour des raisons de non identification de sa famille.



Décédée depuis quelques jours, des messages de soutien ont été envoyés dans l’espoir de retrouver sa famille. Selon des sources sures , après plusieurs jours de recherches, les autorités allemandes ont été obligées de brûler le corps de notre compatriote.



LERAL.NET présente ses condoléances les plus attristées pour cette très mauvaise nouvelle...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos