Dernière minute - Me Abdoulaye Wade débarque à Touba

Jeudi 18 Juillet 2019

Au moment où ces lignes sont écrites, l’ancien président de la République Abdoulaye Wade est à Touba. Le patron de Libéraux est arrivé un peu avant 12 heures dans la ville Sainte, où il doit rencontrer le Khalife général des Mourides, selon « Iradio » sans plus de détails.



La dernière visite du pape du Sopi à Touba remonte à la veille de la présidentielle, précisément le 8 février 2019. De l’entrée de la ville à la Résidence Khadimoul Rassoul, il avait été accueilli par une foule de ses militants et sympathisants. Ce jour-là, il n’avait pas été tendre à l’endroit de son successeur, Macky Sall. Devant le Khalife général, Serigne Mountakha Mbacké, Me Wade avait accusé son successeur de vol et avait menacé de saboter la Présidentielle.

