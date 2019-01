Dernière minute : Médina Baye Niass en deuil !

Le célèbre moukhadame de Cheikh Al l’Islam Baye Niass, en l’occurrence Baye Doudou Bitèye, s’est éteint ce mercredi 23 janvier 2019 vers les coups de 4 heures à Kaolack, suite à une courte maladie.



L’enterrement de cet illustre homme de Dieu est prévu demain à 17 heures au cimetière de Médina Baye Niass. Mais déjà, sa demeure à Darou Rakhmaty refuse du monde dont ses fidèles et parents venus de partout.



Pour rappel, le défunt était âgé de 77 ans et était une figure emblématique dans la Hadra Ibrahima. Un moukhadame qui incarnait les valeurs sûres de l’Islam et de son guide spirituel, Baye Niass, ce qui lui a donné son aura.



Senenews



Babacar Touré

