Dernière minute: Moustapha Cissé Lô exclu de l'APR ! Moustapha Cissé est exclu définitivement des rangs de l’Alliance Pour la République. Selon les termes du communiqué, la commission de discipline, après avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé de prononcer l’exclusion définitive de Moustapha Cissé Lô de l’Apr. La commission avertit fermement tout camarade qui adopterait des comportements et des propos à même de ternir l’image du parti ou de jeter le discrédit sur les institutions de la République…

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Juillet 2020 à 12:34 | | 0 commentaire(s)|

Secrétariat Exécutif National

-

Commission de Discipline

Présents :



1- Monsieur Abdoulaye Badji

2- Monsieur Oumar Gueye

3- Monsieur Abdou Mbow

4- Madame Awa Gueye

5- Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo

6- Monsieur Abdourahmane Ndiaye

7- Monsieur Benoit Sambou



- Vu les articles 3, 4, 14, 19, et 20 des statuts de l’Alliance Pour la République

- Vu les articles 25 et 26 du règlement intérieur de l’Alliance Pour la République

- Constatant l’attitude du camarade Moustapha Cissé Lo dont les propos empreints d’une indécence que récusent la morale et la bienséance sociale, ont fini de heurter la conscience des populations,

- Constatant la propension de camarades du Parti à s’épancher dans les médias par des propos injurieux ou calomnieux

- Attendu que par ces faits, ils entachent gravement l’image du Parti.



Par ces motifs,

La commission de discipline, après avoir délibéré, à l’unanimité :

- Prononce l’exclusion définitive de Moustapha Cissé Lo des rangs de l’Alliance pour la République ;

- Avertit fermement tout camarade qui adopterait des comportements et des propos à même de ternir l’image du parti ou de jeter le discrédit sur les ins-titutions de la république.



Fait à Dakar, le 06 juillet 2020

Pour le Président du Parti



Le Président de la commission

Abdoulaye BADJI



