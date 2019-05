Dernière minute - Nécrologie : Décès du professeur Saidou Dia (photo)

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Mai 2019 à 19:20 | | 0 commentaire(s)|

La mort a encore frappé. Le Centre d’Etudes des Sciences et des Techniques de l’Information (Cesti) est endeuillé par la disparition ce dimanche du professeur Saidou Dia.



Il enseignait les théories de la communication et la méthodologie de recherche au Cesti. La levée du corps aura lieu à 15h à la mosquée de Gibraltar 1 suivi de l’enterrement au cimetière de Yoff. Les condoléances seront reçues à la maison familiale à Gibraltar 1, villa 209.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos