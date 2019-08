Dernière minute : Pont Emile Badiane, un second corps repêché Alors que les recherches se poursuivent après l’accident survenu, hier, sur le pont Emile Badiane, la RFM informe qu’un second corps vient d’être repêché des eaux. Cela porte le bilan à 2 morts, un rescapé et un porté disparu pour l’heure.

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2019 à 12:06 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos