Dernière minute-Saint-Louis : le colonel Kébé interpelé, 22 personnes déférées ce jeudi Rebondissement dans l’affaire des affrontements entre pêcheurs et forces de l’ordre à Saint-Louis. Selon la RFM, le colonel Kébé qui a tenté une médiation dans cette affaire a été interpellé ce jeudi, après que sa médiation a été rejetée. Par ailleurs, 22 personnes ont finalement arrêtées dans le cadre de cette affaire et seront déférées au parquet ce jeudi, selon la même source. Pour rappel, les pêcheurs qui réclament des licences de pêche, ont brulé des voitures saccagés l’agence de Saint-Louis et le siège de l’OMVS à Saint-Louis. 15 policiers ont été blessés dans ces heurts.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Février 2020 à 12:23 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos