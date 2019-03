Dernière minute: Six militants de "France dégage" arrêtés

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mars 2019 à 12:51 | | 0 commentaire(s)|

Six militants du mouvement « Frapp France Dégage » dirigé par l’activiste Guy Marius Sagna ont été arrêtés aujourd'hui dans la matinée et placés en détention à la brigade de gendarmerie de Ouakam.



Il s’agit d’Alioune Badara Mboup, Mame Ousmane Wade, Issa Ndiaye, Malick Biaye, Ndiaye Mbollo et Malang Diaboula. Ces derniers manifestaient, selon Guy Marius Sagna qui donne l’information, devant le ministère du Commerce contre Auchan et Carrefour. Fermement opposés à la présence française au Sénégal, ces activistes anti-français avaient initié plusieurs actions contre ces géants de la grande distribution, qu’ils accusent de tuer le commerce local.















Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos