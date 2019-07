Dernière minute: Triste nouvelle, le Groupe futurs médias en deuil….

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Juillet 2019 à 14:34

Le Groupe futurs médias est frappé par une triste nouvelle. En effet, le journaliste de la Radio futurs médias, la voix d’or, Seydou Nourou Bâ vient de perdre son père des suites d'une longue maladie.



La direction de Leral.net et tout son personnel présentent leurs sincères condoléances au confrère Seydou Nourou Bâ et à la famille éplorée.

