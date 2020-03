Dernière minute: Une Sénégalaise suspectée de coronavirus, isolée à l'hôpital Dalal Jam de Guédiawaye Un nouveau cas suspect de coronavirus vient d’être signalé dans la capitale sénégalaise, plus précisément à Guédiawaye. Il s’agit d’une dame de nationalité sénégalaise, qui reviendrait d’un voyage de la Malaisie.



Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Mars 2020 à 16:52 | | 0 commentaire(s)|

Selon les informations dévoilées par la RFM, elle est actuellement isolée à l’hôpital Dalal Jam de Guédiawaye. Des tests seront effectués sur elle pour confirmé ou non la présence du virus Covid-19 dans son corps. Nous vous tiendrons informés.

