Dernière minute / Une manifestation des transporteurs déborde, plusieurs arrestations La situation est très tendue à Diourbel. En marge de leur grève, des transporteurs ont investi les différentes artères de la ville pour manifester leur colère. Ce qui a poussé les forces de l’ordre à réagir et à procéder à sept arrestations.



Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Décembre 2021 à 15:10

Depuis hier, mercredi, une grève des transporteurs paralyse le transport. Dans quasiment toutes les régions, les charrettes et les motos ont pris le relais. Mais à Diourbel, une manifestation a éclaté et l’arrestation de 7 transporteurs pour rébellion et voie de fait n’a fait qu’envenimer la situation.



D’après Seneweb, les grévistes réclament actuellement la libération de leur camarades et la situation est très tendue. Pour se parer à tout débordement, les forces de l’ordre sont sur le qui-vive.

