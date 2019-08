Dernière minute: le Commissaire Bara Sangaré relevé de ses fonctions et muté…

Rebondissement dans l’affaire de l’incident survenu mercredi dernier à la pharmacie Serigne Falilou Mbacké sise à la Patte d’Oie. S



elon nos confrères de la TFM, l'un des protagonistes, en l’occurrence le Commissaire Bara Sangaré, a finalement été relevé de ses fonctions et muté au ministère de l’intérieur. Le désormais ex-Commissaire des Parcelles Assainies servira en qualité de Conseiller à la Direction générale de la police nationale (Dgpn).



Cette décision a été prise ce vendredi, en début de soiré, à la suite d'une réunion de haut niveau qui s’est déroulée au ministère de l’Intérieur.

