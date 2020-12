Derniers hommages à Papa Bouba Diop : sa femme, les enfants et les anciens joueurs sénégalais de 2002 en larmes La Cérémonie de recueillement et de prières, a eu lieu ce jeudi 3 décembre 2020. Un événement plein d’émotion où la femme, les enfants et d’anciens joueurs sénégalais de 2002 étaient en larmes.

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Décembre 2020 à 20:10

Son fils, Aron Diop, le portrait craché de son paternel, d’après wiwisport, a mesuré lors de cette cérémonie de levée du corps, la dimension exceptionnelle de son père et fait part de la grande fierté qu’il ressentait pour son papa, à l’issue de la prière mortuaire à laquelle il a assisté au premier rang.



Voici en images les derniers hommages qui lui ont été rendus. L’arrivée de la dépouille, nous dit-on est prévue demain vendredi.











