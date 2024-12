Derniers réglages avant 27 décembre prochain : L’Assemblée nationale prépare la Déclaration de Politique Générale du Premier ministre

Au cours de cette rencontre, les équipes administratives et les responsables de la sécurité parlementaire, ont passé en revue les différents aspects des préparatifs. Le président Malick Ndiaye a insisté sur une organisation sans faille, accordant une attention particulière à la logistique, à la sécurité et à la couverture médiatique de l’événement.



Par ailleurs, des instructions fermes ont été transmises aux différentes parties prenantes, pour garantir le bon déroulement de cet exercice majeur de la vie institutionnelle.



Le Président a également rappelé l’importance de la collaboration entre l’Assemblée nationale et les équipes de la Primature, appelées à travailler en symbiose, pour assurer le succès de cette journée cruciale.