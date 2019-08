Dérogation sur les anciens permis format papier: Le renouvellement se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2019

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2019 à 09:06 | | 0 commentaire(s)|

Le 31 décembre 2019 est la date retenue pour la fin de la validité des permis format papier dans la région de Dakar. La décision vient du Chef de l’Etat. L’annonce a été faite hier, à l’occasion d’une conférence de presse du Directeur des transports routiers, Cheikh Oumar Gaye.



« Le Chef de l’Etat a instruit le Ministre des Infrastructures et des transports terrestres, Oumar Yom de prendre toutes les dispositions pour proroger le délai jusqu’au 31 décembre 2019. Et passé cette date pour les permis délivrés à Dakar, en format papier ne seront plus valide en circulation », a expliqué le Directeur des transports routiers, Cheikh Oumar Gaye.



Dans les régions, le même dispositif a été retenu. Les permis restent valides jusqu’à la date de l’ouverture de leurs services. Et pour la diaspora, il faut retenir que la législation dans les pays où n'existe pas la convertibilité du permis de conduire, les Sénégalais, ont un délai de 6 mois pour conduire avec e permis.



Sinon, celui qui n’a pas le permis international qui dure une année, ne pourra plus conduire. Par contre, ceux qui sont dans un pays où, il y a la convertibilité, il suffit juste de présenter un certificat d’authenticité pour renouveler au niveau de l’administration sénégalaise.



Le Directeur annonce qu’au de-là, de ces délais, le renouvellement se poursuivra sur l’étendue du territoire national.



Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos