Derrière un programme de mobilisation pour l’inauguration du stade du Sénégal : Le Cnoss dément et précise… Le Comité National Olympique et Sportif Sénégal (Cnoss) a coupé court aux rumeurs véhiculées à travers un document.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Février 2022 à 09:02 | | 0 commentaire(s)|

Selon le Cnoss, il circule dans les réseaux sociaux des informations venant d’un document selon lequel il a initié un programme de mobilisation lors de l’inauguration du stade du Sénégal.



Dans un communiqué parvenu à «L’As», le Cnoss informe qu’un tel document et les informations y contenues n’émanent nullement du Comité (Cnoss) et par conséquent ne l’engagent absolument pas.



A ce propos, le Comité indique que le ministère des Sports, seul compétent en la matière, fera connaître en temps utile les nombres de personnes mobilisées ainsi que le programme et les modalités.



