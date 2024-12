Des Actions Concrètes pour Lutter Contre la Vie Chère et Améliorer le Cadre de Vie au Sénégal Depuis juin 2024, le Gouvernement du Sénégal s’est engagé dans une lutte ferme contre la vie chère, malgré un contexte de finances publiques tendues. Parmi les mesures phares, on note la réduction des prix des denrées de première nécessité.

Sur le front des carburants et de l’électricité, des décisions stratégiques ont permis de rétablir une orthodoxie dans la passation des marchés d’approvisionnement en hydrocarbures et de diversifier les sources d’approvisionnement pour garantir une meilleure stabilité des prix.



En parallèle, le cadre de vie des Sénégalais a bénéficié d’une attention particulière avec la gestion proactive des inondations et des crues.



Des sommes importantes ont été mobilisées pour répondre à ces défis, et un audit a été demandé pour évaluer l’efficacité des programmes antérieurs comme le PDGI (285 milliards de FCFA) et le Programme d’Assainissement des Dix Villes (77 milliards de FCFA).



