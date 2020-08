Des Peuls maltraités au Burkina Faso: une association alerte sur les exactions dont ils sont victimes Au cours d’une conférence de presse, hier samedi à Ouagadougou, les membres de l’association « Jeunesse Tabital Pulakuu » regroupant des membres de la communauté peule, ont interpellé les autorités burkinabè sur les mesures à prendre pour la protection de tous les citoyens, et surtout les membres de la communauté peule.

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Août 2020 à 09:51 | | 0 commentaire(s)|

Selon cette association, près de 3000 personnes de leur communauté sont portées disparues. Elle demande à la communauté internationale d’ouvrir une enquête sur les cas d’exécutions extra judiciaires au Burkina Faso.



« Il faut le dire haut et fort, il y a des ethnies qui sont persécutées, exécutées, arrêtées, expliqueAbdoulaye Sidibé, secrétaire général de l’association Jeunesse Tabital Pulakuu au micro de Yaya Boudani, notre correspondant à Ouagadougou. Ça n’est pas normal...



Les gens sont tout le temps arrêtés, exécutés… Nous avons aujourd’hui plus de 3 000 personnes qui ont disparu, toutes appartenant à la communauté peule et 10 000 personnes sont dans les prisons aujourd’hui.



Il y a eu des crimes commis contre la communauté peule et l'affaire doit être portée devant les juridictions internationales, explique encore Abdoulaye Sidibé

RFI



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos