Des affrontements au rond-point Colobane et à Fass

Les militants de Yewwi Askan Wi affrontent les forces de l’ordre. Ils tiennent des fronts vers le rond-point Colobane, près de l’autoroute de Dakar, et au quartier de Fass loin du lycée John Fitzgerald Kenny. C’est un échange de tirs lacrymogènes et de grenades des Fds contre les jets de pierres des militants. Ces derniers tentent de rallier la place de la Nation où doit se tenir le rassemblement de Yaw, informe LeQuotidien.



Mais, les forces de l’ordre bloquent l’accès à cette place.



Les affrontements ont aussi repris à la voie de dégagement nord (Vdn), près de chez Ousmane Sonko.

