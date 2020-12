Des agents de la Poste expriment leur colère

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Décembre 2020 à 09:48

Le Syndicat National des Agents de la Poste (SYNAP) a, dans un communiqué, parcouru par "L'As", exprimé sa colère, face à la situation que traverse leur entreprise. En effet, les récriminations fusent de partout et les usagers ne cessent de tirer la sonnette d’alarme face au manque d’argent qui leur est souvent opposé au niveau des guichets.



C’est pourquoi le SYNAP « exhorte encore les autorités étatiques à réagir face à un certain nombre de difficultés que traverse le Groupe La Poste ». Selon les syndicalistes, l’Etat s’était engagé, en juin 2017, à mettre en œuvre des mesures fortes pour remédier aux difficultés d’ordre structurel et financier de la Poste, par le biais du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan et la restructuration qui s’impose afin de résoudre les problèmes financiers auxquels elle est confrontée.



Il s’agit surtout de la régularisation du secteur postal, la rémunération du service public, la recapitalisation de la Poste, qui sont des conditions sine qua non pour une reprise en main de la poste au bénéfice des citoyens. Après avoir rappelé à l’Etat sa dette de 35 milliards de FCfa, due au titre du paiement des bourses de sécurité familiale, le SYNAP laisse entendre qu’il assumera toutes ses responsabilités dans le domaine de la lutte, non sans exclure le dialogue qui demeure et reste le gage d’un climat social apaisé.

