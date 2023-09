Des agents médicaux invitent les « détenus » à mettre fin à leur diète Il est de bon aloi, chez nous, au Sénégal, de soutenir son prochain, surtout si ce dernier traverse des moments difficiles. Voilà bientôt un mois, pour certains d’entre vous, que vous avez entamé une grève de la faim, que vous justifiez par votre sentiment que vos droits élémentaires sont bafoués dans votre propre pays.



La grève de la faim, bien qu’elle soit universellement reconnue comme moyen de lutte et de protestation efficace, présente néanmoins des risques graves, pouvant engager votre pronostic fonctionnel dans le court terme, mais aussi votre pronostic vital.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Septembre 2023 à 14:49 | | 0 commentaire(s)|

Nous sommes des citoyens sénégalais, tous professionnels de la santé, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, personnels paramédicaux, en somme, des soignants, qui avons décidé de vous adresser cette lettre.



Nous commencerons par un rappel médical, comme si nous nous adressions à nos propres patients. Nous avons le devoir de vous alerter, si nous estimons que votre état de santé est gravement menacé. Ce qui est le cas actuellement avec cette grève de la faim.



Sur le plan physiologique, la grève de la faim comporte plusieurs étapes :



La sensation de faim, intense les premiers jours, disparaît progressivement pour laisser place à un état de cétose anorexiant qui se traduit par une asthénie physique et psychologique.



Une cétose est un état métabolique pendant lequel le corps va puiser son énergie dans les graisses et l’anoxie est la diminution de la quantité d’oxygène que le sang distribue aux tissus.



Le corps commence alors à puiser dans les réserves graisseuses puis, après une dizaine de jours, ce sont les réserves musculaires qui sont mobilisées, entraînant le risque de séquelles graves et irréversibles. Les fibres musculaires sont atteintes, le foie, le rein et le cœur perdent de leur masse. Le corps s’auto- consume peu à peu.



À partir de la cinquième semaine, le gréviste entre dans une phase de turbulences, marquée par une forte déshydratation, un assèchement du corps, l’apparition de troubles urinaires, d’œdèmes, de troubles cérébraux et neurologiques qui peuvent entraîner la mort à tout moment.



La durée moyenne de résistance de l’être humain à une grève de la faim est comprise entre 45 et 65 jours.



Entrer en grève de la faim, c’est donc devenir de plus en plus faible, tant sur le plan physique que psychologique. Entraînant ainsi un cercle vicieux qui réduit fortement les pouvoirs et les capacités de prise de décisions concernant son propre état de santé.



Nous, soignants, soucieux en premier lieu du bien-être de nos compatriotes, venons vous exprimer notre solidarité mais également notre grande inquiétude quant à la poursuite de votre grève de la faim. Nous pensons que la poursuite de cette grève de la faim vous met en danger à très court terme et engage votre pronostic vital, même si nous ne disposons pas de vos données médicales.



Nous nous adressons à vous de façon solennelle. Nous vous prions de mettre fin à cette grève de la faim, pour préserver votre santé physique et mentale, et vous permettre de garder intactes vos capacités intellectuelles.



Profitant de cette tribune, Nous, professionnels de la santé, tenons à rappeler que la vocation originelle et constante de l’hôpital est de soulager et soigner les maux; certainement pas d’assister impuissant à l’aggravation de la situation de patients qui risquent, à défaut de perdre la vie, des lésions irréversibles survenues paradoxalement alors qu’ils sont effectivement hospitalisés.



L’hôpital ne doit pas être perçu ou transformé en une annexe carcérale à très forte fréquentation, au risque de se mettre en porte-à-faux avec les principes déontologiques et les droits intangibles des malades, notamment le droit à l’information de leurs proches, et leurs droits de recevoir des visites.



Il ne faudrait surtout pas que l’hôpital devienne, à son corps défendant, un acteur du jeu politique ; situation délétère qui ne favorise absolument pas un climat de sérénité pour les soignants et pour les usagers. L’hôpital doit rester un endroit neutre de toutes considérations politiques.



C’est le lieu, ici, de rendre un hommage mérité à tous ces agents de santé qui nuit et jour, depuis le début de la grave crise politique qui secoue notre pays s’évertuent à rester irréprochables dans l’exercice de leur noble art.



La prévention primaire, voire primordiale est la meilleure arme du soignant, donc intéressons-nous aux vraies raisons de cette épidémie de grève de la faim. L’hôpital ne saurait assumer les conséquences d’un fléau venu d’ailleurs.



Ont signé cette lettre :



ONT SIGNE CETTE LETTRE :



Titres, Prénoms Noms Fonctions Résidences ou lieux d’exercice

1 Dr. Talla DIOP Pharmacien Zac Mbao Sénégal

2 Dr. Oumou KEBE Médecin cardiologue spécialiste cœur et vaisseaux District ouest Dakar Sénégal

3 Dr. Boubacar SIGNATE Médecin urgentiste Cayenne Guyane Française

4 Dr. Babacar Ndiaye Amdy DIOUF Médecin chirurgien-dentiste Rufisque Sénégal

5 Dr. Mamadou Demba NDOUR Médecin gynécologue obstétricien Matam

6 Dr. Mamadou Makhtar NDIAYE Médecin Spécialité en Santé publique Division surveillance épidémiologique ministère de la sante su Sénégal

7 Dr. Souleymane LOUCAR Médecin psychiatre Chef du service de psychiatrie et président de la commission médicale du centre hospitalier Amadou Sakhir Mbaye de Louga

8 Mlle. Magui DRAME Infirmière Diplômée d’état Paris France

9 Dr. Damang DIA Médecin néphrologue Hôpital régional de MATAM

10 Dr. Modou Kara GAYE Médecin anesthésiste réanimateur Hôpital régional de Ourossogui

11 Dr. Khadidiatou DIALLO Médecin Gynécologue obstétricienne Centre Hospitalier régional de Ziguinchor

12 Dr. Boundia DJIBA Médecin interniste / urgentiste Université C.A.D de Dakar Hôpital A.L. Dantec Sénégal

13 Dr. Coumba GUEYE Médecin radiologue Chef de service de radiologie et imagerie médicale de l’hôpital Abdou Aziz SY Dabakh de Tivaouane, Sénégal

14 Dr. Bacary THIOR Médecin anesthésiste réanimateur Hôpital Général Idissa POUYE Dakar

15 Dr. Birama SYLLA Médecin néphrologue Chef de service Néphrologie Hémodialyse Centre hospitalier Roi Baudouin Guédiawaye

16 Dr. Lamine GUEYE Médecin Gynécologue obstétricien Hôpital régional de Thiès

17 Dr. Malick NDOYE Médecin pédiatre EPS Ourossogui, région médicale de Matam

18 Dr. Serigne Ndame DIENG Médecin chirurgien-dentiste MCA en Santé publique – UCAD

19 Pr. Mamadou Mour TRAORE Médecin anesthésiste réanimateur Hôpital d’enfants Albert Royer

20 Dr. Omar G. DIOP Médecin Spé. Santé publique Dakar Sénégal

21 Dr. Alfred SENE Docteur en pharmacien

22 Dr. Mouctar LY Médecin légiste et toxicologue Centre antipoison du Sénégal

23 Dr. Jean Baptiste Niokhor DIOUF Médecin pédiatre Centre hospitalier Roi Baudouin

24 Dr. Moussa NDIAYE Médecin Spécialiste en Santé Publique Diourbel

25 Dr. Fallou NIANG Chirurgien spé. ORL Hôpital d’enfants Albert ROYER

26 M. Youssoupha DIOUF Infirmier Centre Philippe SENGOR Dakar

27 Dr. Niankou Saline SADIO Médecin néphrologue EPS 2 Kaffrine Sénégal

28 M. Babacar CISSE Infirmier diplômé d’état Hôpital régional de Matam

29 Dr. Cheikh SAMB Médecin chirurgien EPS2 Kaffrine Sénégal

30 Dr. Mountaga BATHILY Médecin DES 4 gynécologie obstétrique Faculté de médecine de pharmacie et d’odonto-stomatologie UCAD

31 Dr. Alima NIANG Pharmacienne Sénégal

32 M. Assane TOP Infirmier diplômé d’état Infirmier chef de poste Bokidiawé 1

33 Dr. Dossolo SANOGO Médecin Centre de santé de Tambacounda

34 Dr. Khady FALL FAYE Médecin légiste, anesthésiste réanimatrice Dakar Sénégal

35 Dr. Alpha Ibrahima DIALLO Pharmacien Pharmacie Oudalaye, Ranérou commune de Oudalaye

36 Dr. Serigne Fallilou SAMB Médecin

37 Dr. Philomène Mayane NDIAYE Médecin gynécologue obstétricienne Kolda Sénégal

38 Dr. Doudou DIOUF Médecin oncologue médical HMO Dakar

39 Dr. Yoro DIAGNE Chirurgien orthopédiste Touba Sénégal

40 Dr. El Mansour DIOP Médecin gynécologue obstétricien Clinique Khadija Zac Mbao

41 Dr. Isabelle MOREIRA Gynécologue obstétricienne spécialiste en santé publique Dakar Sénégal

42 Dr. Abdoulaye BOCOUM Docteur en pharmacie Agence de la couverture maladie universelle

43 M. Mansour MBENGUE Technicien supérieur de santé en imagerie médicale Hôpital régional de MATAM

44 M. Ngalaye FAYE Technicien supérieur en anesthésie réanimation Hôpital Dalal Jamm

45 Dr. El Hadji SECK Docteur en pharmacie, microbiologiste Marseille France

46 Dr. Abdoulaye BA Médecin DES 4 ophtalmologie Hôpital Abass NDAO

47 Dr. Mohamed Lamine DIAO Médecin Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis

48 Dr. Cheikh DIOP Chirurgien Urologue- Andrologue Centre hospitalier régional de Thiès

49 Dr. Aliou NIASSE Chirurgien général EPS Tivaouane Sénégal

50 Dr. Kadialy SAMBOU Médecin d’entreprise DES SST médecin d’entreprise aux GDS Saint-Louis

51 M. El Hadji Abdou THIAM Infirmier diplômé d’état Master 2 sciences infirmières anesthésie réanimation UGB

52 Dr. Ndeye Rokhaya THIANDOUME Docteur en pharmacie Sénégal

53 Dr. El Hadji Sader TOP Médecin du travail urgentiste Hôpital Régional de Kaffrine

54 Dr. Amadou Lamine SALL Docteur en pharmacie DLSI / MSAS

55 Dr. Mohamed Lamine LY Médecin libéral Cabinet médical Sancombao Grand Mbao

56 Mr El hadji Lamine DIEYE, Technicien Supérieur en Anesthésie/Réanimation Centre de Santé Annette Mbaye D’erneville de Ouakam

57 Pr. Abdoul Aziz DIOUF Médecin, enseignant chercheur Faculté de Médecine U.C.A.D.

58 Dr. Mame Ndella DIOUF Pédiatre oncologue Hôpital Dalal Jamm

59 Dr. Ibrahima Mané DIALLO Médecin endocrinologue Hôpital Abass NDA

60 Dr. Ibrahima Sitor Souleymane SARR Chirurgien généraliste médecin légiste-Balisticien Hôpital Roi Baudouin – HOGIP

61 Dr. Abdoulaye DIAGNE Médecin expert Sénior en santé publique Cabinet médical Les Mamelles Dakar Sénégal

62 Dr. Chérif Sadibou DJIBA Chirurgien orthopédiste traumatologiste Centre hospitalier Ahmadou Khadim de Touba

63 Mme. Sokhna Sèye DIOP Infirmière diplômée d’état Surveillante service cancérologie Hôpital Aristide Le Dantec

64 Dr. Fatou SENE Médecin cardiologue CDS Annette Mbaye D’Erneville

65 Dr. Arame NIANG Docteure en pharmacie Cheffe PRA Saint-Louis SEN PNA

66 Dr. Aissatou CAMARA Docteure en pharmacie District sanitaire de Popenguine

67 Dr. Modou SEYE Médecin cardiologue Centre médical IPRES Pikine

68 Dr. Khadissa AIDARA Médecin Gynécologue obstétricienne CDS Annette Mbaye D’Erneville

69 Dr. Daouda COLY Médecin néphrologue Centre hospitalier régional de Sédhiou

70 Dr. Alfred SENE Docteur en pharmacie Dakar

71 Dr. Boubacar GOUDIABY Médecin CHU de Dakar

72 Dr. Thierno DIEYE Docteur en pharmacie Praticien Hospitalier CHG de Saint-Denis France

73 Dr. Aly NDIAYE Docteur en pharmacie Dakar Sénégal

74 Dr Youssoupha DANSOKHO Médecin Urgentiste Chef du SAU EPS2 de Kaffrine

75 Dr. Mamadou DIENG Docteur en pharmacie CHRB Guédiawaye

76 Dr. Mouhamadou Moustapha GAYE Médecin généraliste, DES en radiothérapie HDJ Clinique Taslima

77 Dr. Papa Assane CISSE Médecin généraliste Centre hospitalier régional de Tambacounda

78 Dr. Isaac Akhénaton MANGA Service Parasitologie- Mycologie FMPO/UCAD

79 Dr. Khadidiatou GASSAMA Pharmacienne SEN-PNA

80 Dr. Fatimata DIA Médecin radiologue Paris,France

81 Dr. Joseph Emmanuel SAINE Pharmacien Thiaroye

82 Mme Amie SAKHO sage femme Centre hospitalier régional de Ziguinchor

83 Dr. Ndeye Coura DIOP pharmacienne

84 Dr. Dr Cheikh Abdourahmane BADJI Chirurgien urologue Centre hospitalier régional de fatick

85 Dr. Assane BAKHOUM Gynécologue-Obstétricien Hôpital régional de Kaolack

86 Dr. Khalifa A GUÈYE Gynécologue Obstétricien CHN Pikine

87 Dr Aissatou Magatte WANE ophtalmologie HED

88 Mme Mame Fatou LOUM Sage Femme d Etat District de Mbao

89 Mme Fatoumata DIALLO Sage femme d État Grand Mbao

90 Dr. Mouhamadou DRAME Médecin Généraliste Pikine

91 Dr. Bineta NDOYE Pharmacienne DES BIOLOGIE Clinique Hôpital dalal jam

92 Dr. Papa Makhtar Fall Chirurgien Orthopédiste -Traumatologue . HOGIP

93 Dr. Mame Astou FAYE Chirurgien-Dentiste Thiès

94 Dr. Cheikh Dieng Gynécologue obstétricien Centre de Santé de Mbour

95 Dr. Ibrahima Alla Sory Sylla ORL-chirurgien cervico-facial Praticien Hospitalier CHNU FANN

96 Dr. Marc Anibo MANGA Urgentiste Chef du SAU de l’hôpital de la Paix

97 Dr. Sokhna Mously THIAM Cardiologue Hôpital Abass Ndao

98 Dr. Loutfi SAR Pharmacien, informateur médical et thérapeutique UPSA

99 Dr. Serigne Mbacké CISSE . Cardiologue Spécialiste des affections cœur et vaisseaux Chef du service de cardiologie du Centre Hospitalier Régional Ahmed Dansokho de Kédougou

100 Dr Alassane TALL Gynécologue. CS de Yeumbeul

101 Dr Daouda Djiba Médecin Pédiatre CHR KOLDA

La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook