Des apériste se rebellent et fondent 'Sénégal debout'

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2019 à 11:52 | | 0 commentaire(s)|

Macky Sall et son pouvoir ne font pas seulement face au front pétrolier et à la demande sociale.



Cette fois-ci, selon Walf Quotidien, la fronde prend naissance dans les flancs même de l’Alliance pour la République (Apr). Mieux, pour marquer leur territoire, ces militants de la première heure du parti du président de la République, ont mis en place «Sénégal debout» et comptent solliciter les suffrages des Sénégalais aux prochaines élections locales.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos