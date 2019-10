Des bandes armées sèment la terreur à Ziguinchor: un lycée attaqué, le coffre-fort emporté Des bandes armées sévissent à Ziguinchor depuis quelques semaines. Elles ont attaqué plusieurs boutiques où elles ont fait beaucoup de dégâts. Elles ciblent désormais les écoles et lycées de la commune, selon la RFM.

Dans la nuit de samedi à dimanche, ces hommes lourdement armés ont attaqué le lycée Saint-Charles Wanga de Ziguinchor. Après avoir ligoté le vigile, ils ont fouillé le lycée et emporté le coffre-fort de l’établissement, qui ne contenait pas d’argent selon le Principal de l’établissement.



Trois jours auparavant, ils avaient attaqué le lycée de Boucotte. D’autres localités comme le quartier Lyndiane ont également reçu la visite des malfrats

