Des bassesses dénoncées à APR Médina : Macky Sall serait-il roulé dans la farine ?

Membre du Réseau des enseignants républicain, Adama Fall dénonce des «bassesses» intervenues au cours de cette rencontre. Selon lui, les responsables représentatifs de l’Apr Medina ont été injustement écartés de cette rencontre. L’un dans l’autre, Adama Fall invite Macky Sall à écarter Seydou Guèye.



À l’en croire, les 7702 signatures qu’il a déposées sur la table du président de la République ne seraient que la copie du fichier de parrainage déposé pour les élections locales.



«Il sème la division et ne travaille pas pour la victoire de Macky Sall. Il a fait du copier-coller. Mon nom est sur les listes de parrains qu’il a remises à Macky Sall alors que je ne lui ai pas remis ma carte d’identité ni accordé ma signature. C’est mon grand frère, c’est mon ami, mais il ne peut rien apporter au niveau de la Médina», dénonce Adama Fall.



Pour lui, des responsables de l’Apr sont victimes d’ostracisme. «Dans ce parti les gens qui aiment la vérité, les gens de valeur, les gens engagés sont piétinés. C’est vraiment dommage. Les gens qui se battent jour et nuit pour le compte du président sont relégués à la 52ème position. Ils sont laissés en rade. Ils vont au palais colporter des contrevérités au Palais contre des personnes qui se battent pour le parti. C’est des bassesses sans nom. À la Médina on ne peut pas trouver mieux que Cheikh Ahmed Tidiane Bâ. L’Apr originelle est derrière Cheikh Ahmed Tidiane Bâ», assure Adama Fall.



Il est d’avis que l’injustice est de mise autour du Président Sall.



«C’est vraiment dommage. Ce qui se passe, c’est révoltant, c’est écœurant. De vaillants combattants, des gens qui croient aux valeurs de ce parti sont écartés au profit de menteurs, de paltoquets, d’arrivistes et de manipulateurs et c’est vraiment dommage. Nous invitons le président à se départir de ces gens-là, à sanctionner sévèrement.



Il y a trop d’injustice dans notre parti, et pourtant quand on mettait en place ce parti-là, nous nous battions contre l’injustice. Aujourd’hui nous subissons cette injustice. Nous sommes piétinés dans notre parti alors que nous préparons des échéances importantes, en l’occurrence des élections législatives. L’opposition, notre unique adversaire, veut imposer une cohabitation à l’Assemblée nationale et nous ne devons pas prêter le flanc», prévient Adama Fall.

